В Харькове отменили все концерты на День города

Об этом Харьковский городской голова Геннадий Кернес сообщил в обращении к жителям города, опубликованном на сайте мэрии.

«В этом году дорогой для харьковчан день омрачен событиями в соседних областях. Там идут бои, гибнут люди. Было бы неправильным в эти трагические и судьбоносные для Украины дни праздновать День города», - говорится в обращении Кернеса.

По словам мэра, город продолжает принимать вынужденных переселенцев, которые покидают Луганскую и Донецкую области.

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«Пройдет время политических и военных баталий, и тогда мы сможем с вами отметить наш самый почитаемый праздник. И я верю, что следующий День города мы отметим в мирной Украине и, как и раньше, соберемся на самой большой площади Европы, чтобы отпраздновать День нашего родного города», - добавил Кернес.

Как уточнили УНИАН в пресс-службе мэрии, традиционный концерт отменили не только на центральной площади города, но и во всех районах. Кроме этого, по решению исполкома горсовета, запрещено использование пиротехники. Также не будет и праздничного салюта.

Мероприятия по случаю празднования Дня города и 23-й годовщины Независимости Украины состоятся 23 августа возле памятника Воину-освободителю. Там городская власть планирует организовать шахматный турнир для ветеранов и конкурс рисунков для детей.