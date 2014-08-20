В Чернигове закрыли дело о разгоне местного Евромайдана

Об этом сообщил журналистам прокурор Черниговской области Владимир Стеценко. По его словам, никто не привлечен к ответственности, а само уголовное производство закрыто из-за отсутствия состава преступления.

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"Посмотрели - состава преступления не было. И милиция, и прокуратура не видят. Дело закрыто", - сказал прокурор, отметив, что по поводу этого дела заинтересованные лица не обращались.

Как сообщал УНИАН, 22 и 24 ноября в Чернигове общественные организации провели акции в поддержку евроинтеграционного курса страны и потребовали подписания Соглашения об ассоциации с ЕС. 23 ноября участники акции установили палатку и объявили акцию бессрочной. 25 ноября в Чернигове около 12.00 государственные исполнители вместе с представителями коммунальных служб при поддержке милиции снесли палатки Евромайдана в сквере им. Попудренко, вблизи Красной площади.