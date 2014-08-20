Завтра в Украину придут теплые дожди

21 августа в Украине пройдут локальные грозовые дожди. Наибольшая вероятность осадков на западе, севере, в Крыму и на юго-востоке. На остальной территории будет преобладать сухая погода, сообщает Opogode.ua.

Температура воздуха ожидается высокой, ночью + 15 + 24, днем столбики термометров достигнут + 30 + 35 градусов. На западе и северо-западе будет свежее, + 24 + 29 градусов.

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В западной части - дожди, грозы. Температура воздуха ночью +12 +17, днем +24 +28 градусов.

В северных областях преимущественно без осадков, лишь местами грозовые дожди. Температура воздуха ночью +16 + 21 днем +25 + 29, на Сумщине до +32 градусов.

В центральных областях будет преобладать сухая погода. Температура воздуха ночью +16 +22, днем +30 +35 градусов.

На востоке будет сухо, местами грозовые дожди. Температура воздуха ночью +15 +22, днем +30 +35 градусов.

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В южной части дожди вероятны, но местами. Температура воздуха ночью 20 + 25 днем +30 +35 градусов.

В Киеве осадков не ожидается, в отдельных районах локальный дождь с грозой. Температура воздуха ночью +17 +19, днем +28 +30 градусов.

Ветер в Украине ожидается юго-западный, 5-12 м/с.