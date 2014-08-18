Первомайск и Кременная получили 6,5 т гуманитарной помощи

Как сообщила УНИАН пресс-служба Луганской облгосадминистрации, продолжается распределение гуманитарной помощи, поступающей в область из разных регионов Украины.

В качестве перевалочного склада гуманитарных грузов используется зал для торжественных событий Сватовской районной государственной администрации. Каждый день из Сватово грузовые машины с продуктами, медикаментами, перевязочными материалами, отправляются в города и районы Луганской области.

Читайте такжеИз Луганска сегодня выехали 109 мирных жителейТак сегодня, 18 августа, 5 тонн гуманитарных грузов (продуктов, медикаментов) было отправлено жителям Первомайска; 1,5 тонны продуктов и медикаментов были отправлены украинским военным в Кременную.

Распределением гуманитарной помощи, которая поступила в Луганскую область от украинского правительства 14, 15 августа, занимаются сотрудники Красного Креста.