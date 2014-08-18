Из Луганска сегодня выехали 109 мирных жителей

Как сообщила УНИАН пресс-служба Луганской областной государственной администрации, 109 мирных жителей смогли выехать в Счастье на 19 автомобилях.

По данным пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, для получения консультаций по вопросам временного перемещения, необходимо обращаться по телефону «101» как со стационарного, так и с мобильного телефона, а также по городскому телефону (044) 247-30-02. Телефон правительственной "горячей линии" для переселенцев 0 800 507 309 (бесплатно с городских номеров и с МТС).

Читайте такжеСилы АТО установили контроль над частью ЛуганскаПо вопросам работы гуманитарного коридора можно обращаться на телефон «горячей линии» для помощи беженцам в Сватово – 050-169-12-94, 097- 340-99-70, 096-133-17-97, с городских номеров 06471-3-36-50.