Донецк полностью остался без воды - горсовет
01:17, 18 августа 2014Общество
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Вследствие повреждения электросетей прекратил работу главный источник водоснабжения Донецка.
Донецк полностью останется без воды/ informvest.com
Об этом говорится на официальном сайте Донецкого горсовета.
"В связи с повреждениями линий электропередач остановлено основной источник водоснабжения Донецка - Верхнекальмиусская фильтровальная станция. КП "Донецкгорводоканал" призывает жителей срочно сделать запасы воды! После 21 часа водоснабжение в городе будет полностью прекращено", - говорится в сообщении.
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Сейчас оценить масштабы повреждений и длительность ремонтно-восстановительных работ из-за боевых действий не представляется возможным.
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