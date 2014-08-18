Донецк полностью остался без воды - горсовет

Об этом говорится на официальном сайте Донецкого горсовета.

"В связи с повреждениями линий электропередач остановлено основной источник водоснабжения Донецка - Верхнекальмиусская фильтровальная станция. КП "Донецкгорводоканал" призывает жителей срочно сделать запасы воды! После 21 часа водоснабжение в городе будет полностью прекращено", - говорится в сообщении.

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Сейчас оценить масштабы повреждений и длительность ремонтно-восстановительных работ из-за боевых действий не представляется возможным.