Донецк полностью остался без воды - горсовет

01:17, 18 августа 2014
Общество
0 0

Вследствие повреждения электросетей прекратил работу главный источник водоснабжения Донецка.

/ informvest.com

Об этом говорится на официальном сайте Донецкого горсовета. 

"В связи с повреждениями линий электропередач остановлено основной источник водоснабжения Донецка - Верхнекальмиусская фильтровальная станция. КП "Донецкгорводоканал" призывает жителей срочно сделать запасы воды! После 21 часа водоснабжение в городе будет полностью прекращено", - говорится в сообщении. 

Читайте такжеВ Донецке обесточены три района, часть города осталась без воды

Сейчас оценить масштабы повреждений и длительность ремонтно-восстановительных работ из-за боевых действий не представляется возможным. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter