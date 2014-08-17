В Донецке утихли бои - горсовет
18:03, 17 августа 2014Общество
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Во второй половине дня жители города сообщали о том, что были слышны звуки залпов и взрывы со стороны Ясиноватой и Червоногвардейского района Макеевки.
REUTERS
Об этом пишет "Сегодня".
По состоянию на 17.00 боевые действия прекратились, но обстановка в городе остается напряженной.
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Энергетики ДТЭК восстановили свет в 10 тысячах частных домов и квартир поселков шахт Абакумова и Трудовские. Без электроэнергии по-прежнему находятся жители трех многоэтажных домов поселка Грабари, а также Админпоселок и поселок шахты Панфиловская в Куйбышевском районе. Из-за периодических обстрелов бригады энергетиков не могут приступить к ремонту линий.
В 17.00 возобновилось движение троллейбусов по маршруту №7.
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