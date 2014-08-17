В Донецке за сутки погибли 10 мирных жителей

Об этом сообщается на сайте Донецкого городского совета.

«Всего за сутки 16 августа в результате боевых действий в Донецке погибло 10 мирных жителей и 8 получили ранения различной степени тяжести», - говорится в сообщении.Читайте такжеЗа сутки в Донецке погибли 11 мирных жителей

Также, по данным горсовета, ночь с 16 на 17 августа в городе прошла напряженно, звуки залпов и взрывов раздавались по всему городу.

В Петровском районе в результате массированных артобстрелов, которые продолжались всю ночь, пострадали жилые дома на 6 улицах. На месте работают бригады МЧС, степень повреждений устанавливается. Артобстрелу также подвергся и город Моспино, пострадал 21 жилой дом частного сектора, говорится в сообщении.

По состоянию на 09.30 обстановка в городе сохраняется напряженной. По информации жителей, во всех районах периодически слышны залпы из тяжелых орудий.

Обесточены 50 трансформаторных подстанций, которые обслуживают потребителей поселков шахты Абакумово и шахты Трудовская. Работы по восстановлению энергоснабжения ведутся, отмечает горсовет.Читайте такжеВ Донецке боевики обстреляли центр города - СНБО

Общественный транспорт работает в штатном режиме. Исключение составляют троллейбусы по маршруту №7. В связи с небезопасной обстановкой в Червоногвардейском районе Макеевки, движение троллейбусов в данном направлении не осуществляется.