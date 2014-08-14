Иски Украины в международные суды на действия России бесперспективны - эксперт

Иски Украины в международные суды на действия России бесперспективны.

Об этом во время круглого стола в рамках проекта «Восток+Запад», инициированного информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей канала «1+1», сказал юрист-международник, в 2000-х – представитель Украины в Совете ООН по правам человека и судья Международного трибунала по Югославии Владимир Василенко.

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«Система международных судов, которые существуют сегодня, не дает возможности для реального обращения Украины. Скажем, Международный уголовный суд, даже если туда подает жалобу Украина на ситуацию, которая возникла на Донбассе в результате российской агрессии, будет рассматривать лишь дела о совершении физическими лицами военных преступлений, преступлений против человечности. Там возможны компенсации, но тем лицам, которые пострадали от преступлений против человечности и военных преступлений. Второй вариант – Европейский суд по правам человека. Туда могут подавать жалобы физические лица, которые пострадали от этих преступлений, бесчинств, нарушений прав человека и тому подобное, но эти жалобы могут быть приняты судом лишь когда исчерпаны все внутренние средства решения проблемы, и это индивидуальные компенсации – компенсации отдельной физической личности, и никоим образом не компенсация государству. И наконец, Международный суд ООН. Это главная судебная инстанция ООН, но она принимает к рассмотрению споры лишь с согласия сторон, которые являются сторонами спора. РФ никогда не согласится, по крайней мере на сегодняшний день, на рассмотрение спора, возникшего в результате ее агрессии против Украины, в международном суде. Так что задействование системы международных судов – это бесперспективное дело», - сказал эксперт.

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По словам Василенко, украинские суды могут принимать в свое рассмотрение дела, которые связаны с убытками, причиненными Украине.

«Но здесь вариант тоже сложный. Если украинский суд принимает решение о возмещении того ущерба, который был причинен, то РФ должна выполнять решение этих судов. Она выполнять их не будет. Тогда можно обращаться в суды третьих государств в порядке выполнения решений украинского суда, но для этого нужно иметь соглашения с этими государствами о выполнении решений судов», - объяснил он.