Почти 500 тонн правительственной помощи выгружено в Северодонецке

Об этом сообщается на Правительственном портале.

После инвентаризации гуманитарный груз будет принят Международным комитетом Красного Креста для последующего распределения и направления, уже под его эгидой, мирному населению, которое оказалось в районе проведения антитеррористической операции.

В течение суток Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям доставила около 800 тонн груза на восток Украины.

Отмечается, что 14 августа в 19:30 в г. Старобельск прибыла первая колонна из Харькова. Движение грузовиков с продовольствием и товарами первой необходимости возглавлял председатель ГСЧНС Украины Сергей Бочковский, а сопровождали - председатель Харьковской ОГА Игорь Балута и исполняющая обязанности председателя Луганской ОГА Ирина Веригина.

30 автомобилей с грузом (более 280 тонн) в подготовленные складские помещения отряд из 110 спасателей ГСЧС Украины разгружал практически вручную до утра.

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Перемещенные в старобельские склады продукты питания (овощи, крупы, сахар, мука, масло, консервы, мед, чай), вода, медикаменты и другие предметы первой необходимости были, согласно перечню, переданы руководителем колонны и приняты представителями Международного комитета Красного Креста.

Из-за большого объема общего груза (почти 800 тонн), направленного в восточные регионы, его полностью невозможно было разместить на складах в г. Старобельск. Потому, учитывая логистические возможности, в частности наличие на территории ближайших городов складских помещений, было принято общее решение перенаправить днепропетровский и киевский грузы (41 автомобиль) в г. Северодонецк.

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На территории складских помещений городов Старобельск и Северодонецк, где определенное время будет храниться груз, совместными усилиями спасателей и местных участков милиции обеспечена его охрана.

Как сообщал УНИАН, из трех городов – Киева, Днепропетровска и Харькова – 14 августа отбыл 71 грузовик с почти 800 тоннами продовольствия и товаров первой необходимости для жителей Луганской и Донецкой областей.