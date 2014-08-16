Ситуация в Луганске критическая - горсовет

11:34, 16 августа 2014
Общество
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14-ый день Луганск находится в критической ситуации: в городе нет водоснабжения, электроэнергии, не работает мобильная и стационарная связь, сообщает на своем сайте Луганский городской совет.

В Луганську повідомляють про інтенсивні артилерійські обстріли / Romas Vitaly / facebook.com

По этой информации, местные жители сообщают об интенсивных артиллерийских обстрелах и пожаре в местном строительном гипермаркете «Эпицентр». Из продуктов питания в городе осталось лишь самое необходимое, в Луганск не поставляют лекарства и бензин.

Об этом пишет "Радио Свобода".

Банки в городе не работают, не выплачиваются пенсии, зарплаты и социальные выплаты.

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Пресс-служба антитеррористической операции отмечает, что украинские военные не вели и не ведут обстрелов жилых кварталов городов.

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