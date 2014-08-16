Ситуация в Луганске критическая - горсовет

По этой информации, местные жители сообщают об интенсивных артиллерийских обстрелах и пожаре в местном строительном гипермаркете «Эпицентр». Из продуктов питания в городе осталось лишь самое необходимое, в Луганск не поставляют лекарства и бензин.

Об этом пишет "Радио Свобода".

Банки в городе не работают, не выплачиваются пенсии, зарплаты и социальные выплаты.

Читайте такжеВ Донецке работают все жизненно важные коммунальные службы - горсовет

Пресс-служба антитеррористической операции отмечает, что украинские военные не вели и не ведут обстрелов жилых кварталов городов.