Ситуация в Луганске критическая - горсовет
11:34, 16 августа 2014Общество
0 0
14-ый день Луганск находится в критической ситуации: в городе нет водоснабжения, электроэнергии, не работает мобильная и стационарная связь, сообщает на своем сайте Луганский городской совет.
В Луганске сообщают об интенсивных артиллерийских обстрелах / Romas Vitaly / facebook.com
По этой информации, местные жители сообщают об интенсивных артиллерийских обстрелах и пожаре в местном строительном гипермаркете «Эпицентр». Из продуктов питания в городе осталось лишь самое необходимое, в Луганск не поставляют лекарства и бензин.
Об этом пишет "Радио Свобода".
Банки в городе не работают, не выплачиваются пенсии, зарплаты и социальные выплаты.
Читайте такжеВ Донецке работают все жизненно важные коммунальные службы - горсовет
Пресс-служба антитеррористической операции отмечает, что украинские военные не вели и не ведут обстрелов жилых кварталов городов.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter