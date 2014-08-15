В медицинских ВУЗах Украины восстанавливают военную подготовку врачей

Об этом сообщают в пресс-службе министерства. "Во время событий на востоке страны медики и военные столкнулись с проблемой нехватки специалистов по военной медицине, потому что в октябре 2010 года были ликвидированы кафедры военной подготовки во всех высших медицинских учебных заведениях, кроме Харьковского, Тернопольского и Запорожского государственных медицинских университетов", - говорится в сообщении.

Читайте такжеМинздрав резервирует в медучреждениях до 30% мест для лиц, пострадавших в зоне АТО - Мусий

В сообщении уточняется, что изменения будут внесены в программы таких дисциплин: "Внутренняя медицина" - темы по военной терапии объемом 30 часов; "Хирургия, детская хирургия" - темы по военной хирургии объемом 45 часов; "Травматология и ортопедия" - темы по военной травматологии объемом 10 часов; "Нейрохирургия" - темы по военной нейрохирургии объемом 5 часов; "Гигиена и экология" - темы по военной гигиене объемом 30 часов; "Эпидемиология" - темы по военной эпидемиологии объемом 6 часов.

"Также в перечень курсов по выбору введены соответствующие программы военно-медицинской тематики. Для этого на базе кафедр Украинской военно-медицинской академии будут проведены соответствующие циклы усовершенствования подготовки научно-педагогических работников высших учебных заведений", - отмечается в сообщении министерства.