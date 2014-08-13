Из Винницкой области в зону АТО отправлено более 100 военнослужащих, из которых 85% - медики

Как сообщает департамент информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Винницкой ОГА, провожали винничан родные, друзья, жители области, которые пожелали им счастливой дороги и скорого возвращения домой.

Перед выездом Протоиерей Алексий освятил и благословил военнослужащих.

Военные врачи, средний медицинский персонал, санитары заменят часть своих коллег из многофункционального мобильного госпиталя, которые уже продолжительный период на Донбассе оказывают медицинскую помощь военным и гражданским.Читайте такжеВоенные медики из Одессы оказали помощь более 1,5 тысячи раненых бойцов

«Мы готовы как оборонять свою независимость с оружием в руках, так и по специальности своей спасать жизни наших военных. Мы достойно будем выполнять задачи на восточных рубежах Украины», - сказал заместитель начальника военно-медицинского клинического центра Центрального региона по воспитательной работе, подполковник Олег Гончарук.