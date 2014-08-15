"Азов" захватил пятерых боевиков

Об этом сообщил один из бойцов батальона Захар Лаврентьев, передает Информатор.

"Под Іловайськом схвачено пятерых глупых пингвинов-сепаратистов для обмена. Фото их удостоверений добавлено. Сепаратисты - это мерзавцы, которые продали свой народ и свою землю. Но они играют в белых офицеров. Те офицеры не пытали пленных не расстреливали. У тех была честь, они боролись за своих боевых товарищей. Интересно, как эти: бросят своих или поменяют на схваченных солдат? В этих есть жены, матери, дети. Как они будут потом смотреть им в глаза?" - пишет Лаврентьев.

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Среди пленных боевиков:

Александр Олегович Рыбак (14.06.1986) - командир отделения

Василий Николаевич Балюк (28.08.1955) - стрелок

Александр Васильевич Грабовенко (07.05.1952) - подрывник

Алексей Валерьевич Зиновьев (16.07.1977) - стрелок

Николай Витальевич Мурашко (22.05.1961) - стрелок