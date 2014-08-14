Сегодня Украина - самая жаркая страна в Европе

12:46, 14 августа 2014
Общество
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14 августа, на праздник Маковея, в Украине в течение дня максимальная температура воздуха будет достигать +30 +35, а местами +35+39 градусов. 

В Украине очень жарко / УНИАН

В большинстве областей будет преобладать сухая погода, лишь в западных областях пройдут отдельные грозовые дожди. 

Об этом пишет сайт opogode.

В западной части ожидаются местами грозовые дожди. Температура воздуха +27+33 градуса.

В северных областях преимущественно без осадков. Температура воздуха +32+38 градусов.

В центральных областях будет преобладать сухая погода. Температура воздуха +32+37, местами до +39 градусов.

На востоке будет сухо. Температура воздуха +32+38 градусов.

В южной части дожди маловероятны. Температура воздуха +33+39 градусов.

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В Киеве осадков не ожидается. Температура воздуха +35+37 градусов.

Ветер в Украине ожидается юго-западный, 5-12 м/с.

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