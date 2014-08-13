В четверг жара в Украине достигнет 39 градусов

В большинстве областей будет преобладать сухая погода, лишь на северо-западе страны, в Черниговской и на севере Киевской областей пройдут отдельные грозовые дожди.

Об этом пишет сайт opogode.

В западной части ожидаются местами грозовые дожди. Температура воздуха ночью +16+21, днем +27+33 градуса.

В северных областях преимущественно без осадков, лишь в Черниговской и на севере Киевской областей местами пройдут грозовые дожди. Температура воздуха ночью +20+25, днем +32+38 градусов.

В центральных областях будет преобладать сухая погода. Температура воздуха ночью +21 +26 днем +32+37, местами до +39 градусов.

На востоке будет сухо. Температура воздуха ночью +22+27, днем +32+38 градусов.

В южной части дожди маловероятны. Температура воздуха ночью +22+27, днем +33+39 градусов.

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В Киеве осадков не ожидается. Температура воздуха ночью +22+24, днем +35+37 градусов.

Ветер в Украине ожидается юго-западный, 5-12 м/с.