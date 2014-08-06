В Славянске обещают вовремя начать отопительный сезон

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе городского совета.

В сообщении отмечается, что об этом заявила заместитель городского головы Татьяна Малий, докладывая на заседании общественного совета о восстановлении инфраструктуры Славянска.

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Она также отметила, что руководство предприятия "Славянсктеплосеть" уверенно в своевременном начале отопительного сезона, потому что уже сегодня 21 котельная готова к работе, проложено более 900 метров труб. Кроме того, включена еще одна дополнительная котельная для подачи горячей воды в микрорайоне Черевкивка.

В горсовете подчеркнули, что в Славянске в настоящее время усиленными темпами продолжается подготовка к отопительному сезону.

Как сообщал УНИАН, 5 июля украинские силовики освободили Славянск от террористов, находившихся в городе с середины апреля.

По данным Славянской райгосадминистрации, в результате боевых действий было повреждено более полторы тысячи жилых домов.

По предварительным данным, разрушение, нанесенное инфраструктуре города боевиками, оценивается в сумму свыше 1,5 млрд грн.

По состоянию на 1 августа в Славянске было восстановлена подача газа, воды и отремонтированы электросети.