Силы АТО заблокировали боевиков в Красном Луче, среди наемников усиливается паника

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь информационного центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«В течение суток подразделения АТО активно наступали сразу в четырех направлениях: Донецк, Луганск, Алчевск – Стаханов, Торез – Снежное», - отметил он.

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«Боевики понесли большие потери живой силы и техники. Поэтому не удивительно, что среди российских наемников распространяются панические настроения, часть прибегает к дезертирству, другие – дезориентированы, разочарованы и не имеют единой стратегии ведения дальнейшей борьбы», - подчеркнул Лысенко.

Также спикер СНБО уточнил, что «наибольшие потери террористы понесли в районе Иловайска и его пригороде, в поселке Зеленое Донецкой области».

Также силы АТО заблокировали значительное количество боевиков и военной техники в Красном Луче Антрацитовского района Луганской области, добавил Лысенко.