За сутки зону АТО покинули более 1,1 тысячи мирных жителей

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь информационного центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«За последние сутки всеми транспортными коридорами воспользовались 1 тысяча 135 жителей Донбасса», - отметил он.

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«В частности, дополнительными пунктами в городе Счастье Луганской области и селе Дачное Донецкой области за последние сутки воспользовались 752 человека», - добавил Лысенко.