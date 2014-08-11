За сутки зону АТО покинули более 1,1 тысячи мирных жителей
19:17, 11 августа 2014Общество
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За минувшие сутки, пользуясь транспортными коридорами, из зоны АТО выехали свыше 1,1 тыс. жителей Донбасса.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь информационного центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.
«За последние сутки всеми транспортными коридорами воспользовались 1 тысяча 135 жителей Донбасса», - отметил он.
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«В частности, дополнительными пунктами в городе Счастье Луганской области и селе Дачное Донецкой области за последние сутки воспользовались 752 человека», - добавил Лысенко.
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