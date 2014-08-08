Здравницы и отели Ялты потеряли половину туристов

Как сообщили в отделе по курортам и туризму Ялтинского городского совета, в среднем учреждения санаторно-курортного комплекса Большой Ялты заполнены на 45%. Поступления туристического сбора составили более 2 млн руб., передает "Крым.Реалии".

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Всего на территории Большой Ялты расположено 120 санаторно-курортных учреждений.

Ранее незаконная власть Крыма признала, что в этом году аннексированный Россией Крым примет в 2 раза меньше туристов, чем в прошлые годы.