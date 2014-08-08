Здравницы и отели Ялты потеряли половину туристов
18:31, 08 августа 2014Общество
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В аннексированной Ялте посчитали количество туристов, отдыхавших на территории Большой Ялты с начала года. Выяснилось, что количество туристов составило 127 тыс. 771 человек, что на 48% меньше чем в 2013 году.
Турпоток в Крым значительно сократился по сравнению с 2013 годом / фото live.kerch.net
Как сообщили в отделе по курортам и туризму Ялтинского городского совета, в среднем учреждения санаторно-курортного комплекса Большой Ялты заполнены на 45%. Поступления туристического сбора составили более 2 млн руб., передает "Крым.Реалии".
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Всего на территории Большой Ялты расположено 120 санаторно-курортных учреждений.
Ранее незаконная власть Крыма признала, что в этом году аннексированный Россией Крым примет в 2 раза меньше туристов, чем в прошлые годы.
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