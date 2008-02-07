Тимошенко: правительство завтра начинает переговоры с Россией по газу

Украинское правительство завтра начинает переговоры с Россией для выяснения ситуации вокруг поставок газа в Украину и задолженности за потребленный газ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО журналистам в Киеве после возвращения из рабочей поездки в Одессу.

«С завтрашнего дня мы начинаем телефонные и очные переговоры, потому что завтра часть специалистов «Нафтогаза Украины» выезжают в Россию. Я думаю, что мы будем стремиться выяснить ситуацию, откуда возник долг «РосУкрЭнерго» перед Россией, почему они не рассчитались, и почему они ставят Украину в такие тяжелые условия» - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер считает, что заявление «Газпрома» является подтверждением того, что Украине не нужны посредники при поставках природного газа. «Такие посредники, как «РосУкрЭнерго», как правило, срывают и расчеты, и поставки газа в Украину», - считает она.

По мнению Ю.ТИМОШЕНКО, такая ситуация стала следствием отсутствия прямых контрактов между НАК «Нафтогаз Украины» и российским ОАО «Газпром», а также соответствующих соглашений между правительствами Украины и России.

Глава КМУ также не исключила, что «РосУкрЭнерго» перевело деньги в теневую сферу.

В то же время, Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что Украина располагает необходимыми ресурсами для обеспечения газом внутренних потребителей, а также для недопущения дестабилизации ситуации при осуществлении транзита природного газа через украинскую территорию. «Все будет стабильно и надежно», - подчеркнула она.

Глава правительства призвала граждан не волноваться и пояснила сложившуюся ситуацию непрофессиональной и коррупционной работой посредника при поставках газа в Украину.