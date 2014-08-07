В Минздраве создали координационный центр для помощи переселенцам и раненым в АТО

Для усиления взаимодействия силовых и гражданских медицинских служб с волонтерскими, общественными и международными организациями в Министерстве здравоохранения Украины создан координационный центр по оказанию медицинской и гуманитарной помощи.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава, в функции новосозданного центра входит координация действий волонтерских, общественных и международных организаций по оказанию гуманитарной помощи в виде лекарств и средств медицинского назначения раненым и пострадавшим в зоне проведения антитеррористической операции и временно перемещенным лицам.

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Специалисты центра также будут оказывать техническую, юридическую и экспертную помощь по признанию груза гуманитарным и по таможенному оформлению лекарственных средств и средств медицинского назначения, которые предоставляются в качестве гуманитарной помощи, и будут согласовывать действия по лечение пострадавших на территории Украины и за рубежом за средства волонтерских, общественных и международных организаций, говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, для этого ежедневно в Центре будет собираться информация о потребностях госпиталей и гражданских заведений здравоохранения в тех или других лекарственных средствах и средствах медицинского назначения и информация о лицах, которые нуждаются в высокоспециализированной медицинской помощи.

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Минздрав Украины приглашает все заинтересованные волонтерские, общественные и международные организации к сотрудничеству в рамках координационного центра.