Во Львове из-под обломков взорвавшегося дома спасли 7 человек (фоторепортаж)

Из-под обломков дома, где произошел взрыв, на ул. Костюшко во Львове, уже спасенны семеро людей, из них двое - дети.

Как сообщил корреспонденту УНИАН начальник пресс-центра ГУ МЧС Украины во Львовской области Павел ВАСИЛЕНКО, спасатели пытаются добраться до жителей дома, которые находятся под кирпичными обломками и поддерживают голосовой контакт из сотрудниками МЧС.

«Пока еще имеем голосовой контакт с тремя уцелевшими жителями, данных о погибших нет. Поскольку завалы только начинают разбираться и работа будет продолжаться до поздней ночи. Никаких версий относительно причин взрыва на данное время нет, в том числе и относительно взрыва газа, как поспешили сообщить некоторые СМИ», - сказал П.Василенко.

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