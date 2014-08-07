В Одессе над продавцом курительных смесей едва не устроили самосуд

Как сообщила УНИАН старший инспектор по связям с общественностью Одесского городского управления МВД Татьяна Хмельницкая, люди собрались возле «точки» сбыта смесей, расположенной по адресу Большая Арнаутская, 97. Всего собралось около 70 человек. Мужчины, в основном, молодые люди, предприняли попытку выбить входные бронированные двери. По словам очевидцев, толпа вела себя агрессивно, нападению также подвергся журналист, который вел фотосъемку – у него отобрали деньги, нанесли удар по лицу. Некоторые из участников акции заявили, что их агрессия связана со смертью товарищей, употреблявших вещество, купленное в данном магазине.

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«Хорошо, что в числе собравшихся нашлись люди, сообразившие, что необходимо вызвать милицию. На место прибыли правоохранители. Продавец задержан до выяснения обстоятельств. Просьба к общественности – о выявлении «точек», торгующих курительными смесями, сообщать в милицию – в дежурную часть или в ближайший райотдел. Не следует устраивать самосуд», - сказала Хмельницкая.

По ее словам, в настоящее время пока никто из представителей СМИ в милицию с жалобой не обращался. «Не исключено, что это произойдет сегодня», - сказала старший инспектор.

Она также отметила, что милиция установила личность продавца. В Единый реестр досудебных расследований внесено данные по предварительной квалификации ст. 307 Уголовного кодекса (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Изъятое вещество направлено на экспертизу.