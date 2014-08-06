Жители палаточного городка на Майдане не спешат вступать в Нацгвардию
21:03, 06 августа 2014Общество
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Военным только принесли список годных к службе мужчин.
На Майдане Национальная гвардия установила палатку для мобилизации добровольцев, - говорится в сюжете "Спецкора".
На многое не рассчитывали, говорят бойцы. Нынешние обитатели палаток на Майдане в армию идти не соглашаются.
Майдановцы не спешат в ряды Нацгвардии
Правда, сотник, который таки наведался в палатку Нацгвардии, принес список годных к службе мужчин. В пятницу военный комиссар обещает объявить имена, по крайней мере, пятидесяти новобранцев-майдановцев.
Напомним, что современные майдановцы хотят оставить баррикаду на Институтской навсегда.
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