Жители палаточного городка на Майдане не спешат вступать в Нацгвардию

На Майдане Национальная гвардия установила палатку для мобилизации добровольцев, - говорится в сюжете "Спецкора".

На многое не рассчитывали, говорят бойцы. Нынешние обитатели палаток на Майдане в армию идти не соглашаются.

Правда, сотник, который таки наведался в палатку Нацгвардии, принес список годных к службе мужчин. В пятницу военный комиссар обещает объявить имена, по крайней мере, пятидесяти новобранцев-майдановцев.

Напомним, что современные майдановцы хотят оставить баррикаду на Институтской навсегда.