Экс-главнокомандующий ВСУ о Майдане: Лебедев постоянно требовал ввести в Киев армию

Бывшие первый заместитель главы Администрации президента Андрей Портнов, глава СБУ Александр Якименко, генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка и министр обороны Украины Лебедев требовали немедленно ввести в столицу войска для разгона Майдана.

Об этом заявил бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Владимир Замана в интервью изданию "ГОРДОН".

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Замана сказал: «Говорю прямо: министр обороны Лебедев делал все, чтобы втянуть армию в противостояние». По его словам, вопрос передачи армейских военных частей в распоряжение внутренних войск, охранявших правительственный квартал, возник в январе 2014-го, как раз после первых смертей на Грушевского, поскольку к тому времени во внутренних войсках началось брожение, они больше месяца круглосуточно стояли на морозе, все чаще спрашивали: "Почему задействованы ВВ?", "Кого и от кого мы защищаем?". «Как только начались проблемы внутри ВВ, руководство сразу начало говорить: мол, нам нужна поддержка армии. Мне от Лебедева поступил приказ направить на зачистку Майдана четыре воинские части, в пределах тысячи человек каждая», - рассказывает Замана.

По его словам: «Лебедев постоянно требовал ввести в Киев армию, мы категорически отказывались, ссылались на закон. С 15 по 18 февраля у меня были неоднократные разговоры с Лебедевым. Ну, как разговоры… Еще бы немного - и поубивали бы друг друга». «Ситуация накалялась, меня вызвали к первому заместителю главы Администрации президента Андрею Портнову, главе СБУ Александру Якименко, генпрокурору Виктору Пшонке, они требовали немедленно ввести в столицу войска. Я опять ссылался на закон, Портнов даже пытался внести в закон правки, но Верховная Рада к тому времени уже не работала», - говорит Замана.

Отвечая на вопрос о событиях 18–20 февраля, когда были неоднократные попытки властей зачистить площадь, поджог Дома профсоюзов, расстрел свыше 100 активистов на Институтской, Замана сказал: «Я абсолютно убежден, что Янукович не отдавал приказ стрелять по активистам, он слишком острожный и нерешительный, до последнего надеялся на соглашение, подписанное в Киеве между ним и оппозицией, и засвидетельствованное западными политиками. Да и по тому, что меня вызывали Лебедев, Якименко и Пшонка, уверен: приказ на зачистку, а, возможно, и применение оружия, был отдан ими».

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Как сообщал УНИАН, после отказа Украины от подписания Соглашения об ассоциации с Евросоюзом в ноябре 2013 года на центральных улицах Киева и других городов Украины начались массовые акции протеста. Последующая эскалация противостояния привела к требованиям отставки правительства и президента страны, а также к столкновениям протестующих с сотрудниками правоохранительных органов. В феврале этого года во время столкновений с силовиками в центре Киева погибло более ста человек, сотни были ранены, больше всего - 20 февраля, когда было самое интенсивное применение огнестрельного оружия. Сообщалось, что большинство людей погибли от пуль снайперов.

В апреле в ГПУ сообщили, что приказ о применении оружия к митингующим в центре Киева 20 февраля издал экс-президент Виктор Янукович через свою Администрацию, МВД и СБУ.

21 марта и.о. генпрокурора Олег Махницкий заявил, что Генпрокуратура установила имена снайперов, которые стреляли в демонстрантов на улице Институтской.