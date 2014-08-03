СБУ задержала на Закарпатье журналистку пропагандистского телеканала Russia Today
Сейчас свобода российской журналистки не ограничена, но она добровольно должна покинуть территорию Украины до четвертого августа.
Журналистка российского телеканала Russia Today должна покинуть территорию Украины до понедельника из-за попытки дестабилизировать ситуацию на Закарпатье.
Алину Емпримиан задержали, когда она снимала один из митингов в закарпатском Ракошино, говорится в сюжете ТСН.19:30.
Там в течение недели крестьяне блокировали дороги, напуганные слухами о принудительной мобилизации, которые кто-то упорно распространял. Уже на общественных слушаниях российская журналистка настойчиво интересовалась у ракошинцев, почему они снова не перекрывают дорогу и этим вызвала подозрение. СБУ на три часа задержала журналистку для выяснения обстоятельств.
Читайте такжеВ Донецке исчезли телеканалы России и "ДНР"Оказалось, что журналистка работает на Russia Today и является гражданкой Америки. Впрочем, на территорию Украины девушка попала по российскому паспорту, потому что имеет также и российское гражданство. В Украине - не впервые. В соцсети есть ее фото из Краматорска на фоне раскрашенного в триколор названия города.
Сейчас свобода российской журналистки не ограничена. Она добровольно должна до четвертого августа покинуть территорию Украины.
Также она удалила отснятое видео.