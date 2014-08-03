СБУ задержала на Закарпатье журналистку пропагандистского телеканала Russia Today

Журналистка российского телеканала Russia Today должна покинуть территорию Украины до понедельника из-за попытки дестабилизировать ситуацию на Закарпатье.

Алину Емпримиан задержали, когда она снимала один из митингов в закарпатском Ракошино, говорится в сюжете ТСН.19:30.

Там в течение недели крестьяне блокировали дороги, напуганные слухами о принудительной мобилизации, которые кто-то упорно распространял. Уже на общественных слушаниях российская журналистка настойчиво интересовалась у ракошинцев, почему они снова не перекрывают дорогу и этим вызвала подозрение. СБУ на три часа задержала журналистку для выяснения обстоятельств.

Читайте такжеВ Донецке исчезли телеканалы России и "ДНР"Оказалось, что журналистка работает на Russia Today и является гражданкой Америки. Впрочем, на территорию Украины девушка попала по российскому паспорту, потому что имеет также и российское гражданство. В Украине - не впервые. В соцсети есть ее фото из Краматорска на фоне раскрашенного в триколор названия города.

Сейчас свобода российской журналистки не ограничена. Она добровольно должна до четвертого августа покинуть территорию Украины.

Также она удалила отснятое видео.