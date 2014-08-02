В супермаркетах Крыма снова опустели полки

Из-за введенного Россией запрета на ввоз украинской молочной продукции, полки крымских супермаркетов снова опустели. Причем отсутствует как украинская «молочка», так и российская, передают «Крым.Реалии».

Представитель одного из керченских супермаркетов «Сельпо» пояснила это тем, что у сети «нет поставщика и поэтому появления молока и молочной продукции в ближайшее время можна не ждать».

«Не будет», – ответила представитель супермаркета.

В других супермаркетах Керчи также наблюдаются перебои с поставками украинских товаров, а также отсутствие их российских аналогов.

Во «Фреше», к примеру, – полупустые полки с кондитерскими изделиями и сладостями.

В то же время, в сети «АТБ» по этим позициям пока достаточно большой выбор привычной украинской продукции.

С 28 июля Россельхознадзор ввел ограничения на ввоз молока и молочной продукции украинского производства. По сообщению ведомства, решение принято в связи с неоднократными нарушениями российских ветеринарно-санитарных требований.

С 1 августа вступит в силу запрет на ввоз украинской сои, соевой муки и семечек. Ранее российские власти запретили ввоз украинской свинины и продуктов из нее, картофеля, а также существенно ограничили поставки кондитерских изделий и мяса птицы.

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При этом в начале июля замруководителя Федеральной таможенной службы Татьяна Голендеева сообщила, что в Крыму временно, до конца переходного периода, отменили запрет на ввоз украинских товаров, хотя на территории России эти ограничения продолжают действовать.

Полупустые полки супермаркетов крымчане впервые наблюдали несколько месяцев назад, когда грузовики с украинской продукцией подолгу стояли на границе с материковой Украиной.