В новом году продукты подорожали на 4,3% (дополненная)

Индекс потребительских цен в Украине в январе 2008 года против декабря 2007 года составил 2,9 процента. Существеннее всего подорожали в первом месяце 2008 года продукты питания - на 4,3 процента. Лидерами подорожания являются овощи (+17,7 процента) и яйца (6,6 процента). Мясо и мясопродукты, по официальной статистике, прибавили в цене 3,8 процента; масло - 5,1, фрукты - 5,8 процента.

Тарифы на коммунальные услуги в январе подорожали на 1,4 процента, транспорт - на 2,6 процента (прежде всего, "благодаря" железной дороге, расценки которой увеличились на 6,5 процента).

Единственный товар, который потерял в цене в январе 2008 го года, - обувь (-0,1 процента).

Цены производителей выросли в январе, сравнительно с прошлогодним декабрем, на 2,3 процента.

Игорь Шпак, для УНИАН