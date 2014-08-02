МИД рекомендует украинцам не ездить в Румынию

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информационной политики МИД.

”В связи с объявленным в Румынии повышенным уровнем опасности, вызванным значительными осадками в уездах Краш-Северин, Мехединц и Долж, а также наводнениями в бассейнах рек уездов Олт, Телеорман, Арджеш и Вилча, МИД рекомендует гражданам Украины воздержаться от посещения вышеупомянутых уездов до нормализации метеорологической ситуации”, - говорится в сообщении.

Как сообщалось, юг Румынии накрыло наводнение. Из-за ливней, которые продолжаются несколько дней, эвакуированы сотни местных жителей. Сообщается также о нескольких погибших и пропавших без вести. В некоторых районах в ближайшие дни ожидаются еще более сильные ливни