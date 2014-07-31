В Краматорске полностью восстановлено водоснабжение - ОГА

Об этом сообщает пресс-служба Донецкой ОГА.

"В городе стопроцентно восстановлена подача питьевой воды с фильтровальной станции. Теперь водоснабжение будет происходить не по графику, а в обычном режиме - круглосуточно", - говорится в сообщении.

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КП "Краматорский Водоканал" обращается к жителям с просьбой рационально использовать питьевую воду.