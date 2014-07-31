В Краматорске полностью восстановлено водоснабжение - ОГА
22:07, 31 июля 2014Общество
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Круглосуточная подача питьевой воды в г. Краматорск началась 31 июля с 17-00.
В Краматорске полностью восстановлено водоснабжение / ipnews.in.ua
Об этом сообщает пресс-служба Донецкой ОГА.
"В городе стопроцентно восстановлена подача питьевой воды с фильтровальной станции. Теперь водоснабжение будет происходить не по графику, а в обычном режиме - круглосуточно", - говорится в сообщении.
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КП "Краматорский Водоканал" обращается к жителям с просьбой рационально использовать питьевую воду.
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