В Краматорске полностью восстановлено водоснабжение - ОГА

22:07, 31 июля 2014
Общество
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Круглосуточная подача питьевой воды в г. Краматорск началась 31 июля с 17-00.

/ ipnews.in.ua

Об этом сообщает пресс-служба Донецкой ОГА.

"В городе стопроцентно восстановлена подача питьевой воды с фильтровальной станции. Теперь водоснабжение будет происходить не по графику, а в обычном режиме - круглосуточно", - говорится в  сообщении.

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КП "Краматорский Водоканал" обращается к жителям с просьбой рационально использовать питьевую воду.

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