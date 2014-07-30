В Донецке горит склад вторсырья

Об этом сообщает пресс-служба Донецкого горсовета.

"Столб черного дыма виден во многих районах. Пожарные наряды принимают меры по ликвидации возгорания", - отмечается в сообщении.

Между тем, в МЧС заявили, что пожар возник вследствие неосторожного обращения с огнем.

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