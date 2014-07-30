В Донецке горит склад вторсырья
14:25, 30 июля 2014Общество
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В Кировском районе Донецка горит металлический ангар, в котором складируется вторсырье и макулатура.
Пожарные пытаются ликвидировать огонь / telegraf.com.ua
Об этом сообщает пресс-служба Донецкого горсовета.
"Столб черного дыма виден во многих районах. Пожарные наряды принимают меры по ликвидации возгорания", - отмечается в сообщении.
Между тем, в МЧС заявили, что пожар возник вследствие неосторожного обращения с огнем.
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