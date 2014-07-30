Умер председатель Союза писателей Украины Виктор Баранов
Сегодня утром после продолжительной тяжелой болезни скончался украинский писатель, переводчик, председатель Национального союза писателей Украины Виктор Баранов.
Об этом сообщает сайт Укрліт.
Виктор Федорович Баранов родился 14 октября 1950 г. в с. Кривушах Кременчугского района на Полтавщине. В 1974 году окончил филологический факультет Киевского университета им. Т. Шевченко. Работал на издательской работе.
С 1983 года он работал секретарем Национального Союза писателей Украины, а 19 ноября 2011 года был избран председателем НСПУ. Виктор Баранов также был главным редактором литературного журнала «Киев» и вице-президентом Общества «Украина-Румыния». Лауреат художественной премии «Киев» в области художественной литературы им. Евгения Плужника, премии им. О. Гирняка, Международных литературных премий «Триумф» и«Сад божественных песен» им. Г. Сковороды (2007), литературно-художественной премии им. М. Коцюбинского.
Читайте такжеСкончался известный украинский актер Виталий ЛинецкийАвтор многих поэтических сборников (в частности «Пламя» (1978); «В среду рано» (1981); «Георгины в мамином саду»; «Погадай на утренней заре»; «Хата синеглазая» (Международная литературная премия имени Григория Сковороды «Сад божественных песен», 2007), прозаических произведений «Переступая порог» (1985), «Полоса белая, полоса черная»; сборника юмористических произведений и литературных пародий «Вечный двигатель» (1980); сатирического романа «Презент»; романов «Притула», «Смерть по-белому» (Международная литературная премия имени Николая Гоголя, 2007); «Не верь, не бойся, не проси»; многочисленных переводов, литературно-критических, публицистических и искусствоведческих публикаций.