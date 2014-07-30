Умер председатель Союза писателей Украины Виктор Баранов

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Виктор Федорович Баранов родился 14 октября 1950 г. в с. Кривушах Кременчугского района на Полтавщине. В 1974 году окончил филологический факультет Киевского университета им. Т. Шевченко. Работал на издательской работе.

С 1983 года он работал секретарем Национального Союза писателей Украины, а 19 ноября 2011 года был избран председателем НСПУ. Виктор Баранов также был главным редактором литературного журнала «Киев» и вице-президентом Общества «Украина-Румыния». Лауреат художественной премии «Киев» в области художественной литературы им. Евгения Плужника, премии им. О. Гирняка, Международных литературных премий «Триумф» и«Сад божественных песен» им. Г. Сковороды (2007), литературно-художественной премии им. М. Коцюбинского.

Читайте такжеСкончался известный украинский актер Виталий ЛинецкийАвтор многих поэтических сборников (в частности «Пламя» (1978); «В среду рано» (1981); «Георгины в мамином саду»; «Погадай на утренней заре»; «Хата синеглазая» (Международная литературная премия имени Григория Сковороды «Сад божественных песен», 2007), прозаических произведений «Переступая порог» (1985), «Полоса белая, полоса черная»; сборника юмористических произведений и литературных пародий «Вечный двигатель» (1980); сатирического романа «Презент»; романов «Притула», «Смерть по-белому» (Международная литературная премия имени Николая Гоголя, 2007); «Не верь, не бойся, не проси»; многочисленных переводов, литературно-критических, публицистических и искусствоведческих публикаций.