До Донецка не доходят поезда
02:25, 30 июля 2014Общество
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В следствие повреждений объектов инфраструктуры до донецкого железнодорожного вокзала не доходят поезда.
До Донецка не доходят поезда
Об этом информирует пресс-служба Донецкого горсовета.
"Через поврежденную инфраструктуру поезда "Укрзализныци" не могут доехать до железнодорожного вокзала в Донецке", - заявили в горсовете.
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"Когда будет восстановлено движение поездов, в компании не могут прогнозировать, ведь в регионе проводят активные боевые действия. На некоторых участках даже не приступали к оценке потерь из-за непрерывного огня", - отметили в пресс-службе.
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