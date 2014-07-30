До Донецка не доходят поезда

Об этом информирует пресс-служба Донецкого горсовета.

"Через поврежденную инфраструктуру поезда "Укрзализныци" не могут доехать до железнодорожного вокзала в Донецке", - заявили в горсовете.

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"Когда будет восстановлено движение поездов, в компании не могут прогнозировать, ведь в регионе проводят активные боевые действия. На некоторых участках даже не приступали к оценке потерь из-за непрерывного огня", - отметили в пресс-службе.