На Донетчине 9 детей подорвались на мине - СМИ

Об этом сообщил журналист Мустафа Найем со ссылкой на собственные источники на месте трагедии, сообщает hromadske.tv.

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Один ребенок погиб, восемь доставлены в очень тяжелом состоянии в больницу. У многих повреждены конечности и лицо.