На Донетчине 9 детей подорвались на мине - СМИ
23:39, 29 июля 2014Общество
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В селе Берестовое Артемовского района Донецкой области девять детей подорвались на мине.
На Донетчине 9 детей подорвались на минах / пресс-центр АТО
Об этом сообщил журналист Мустафа Найем со ссылкой на собственные источники на месте трагедии, сообщает hromadske.tv.
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Один ребенок погиб, восемь доставлены в очень тяжелом состоянии в больницу. У многих повреждены конечности и лицо.
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