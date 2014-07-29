Завтра в Украине будет до +36 градусов жары
30 июля жара удержится во всех областях, в течение дня в Украине ожидается +30 +36 градусов, в западных областях +25 +30 градусов.
Везде будет преобладать сухая воздушная масса, лишь на западе пройдут локальные грозовые дожди.
Об этом пишет opogode.
В западной части местами ожидаются грозовые дожди. Температура воздуха ночью +15 +20, днем +25 +30 градусов, в Карпатах +21 +26 градусов.
В северных областях без осадков. Температура воздуха ночью +17 +22, днем +29 +34 градуса.
В центральных областях будет преобладать сухая погода. Температура воздуха ночью +18 +24, днем +30 +35 градусов.
На востоке ожидается сухая жаркая воздушная масса. Температура воздуха ночью +18 +24, днем +30 +36 градусов.
В южной части - солнце и жара. Температура воздуха ночью +19 +25, днем +30 +36 градусов.
В Киеве осадков не ожидается. Температура воздуха ночью +19 +21, днем +30 +32 градуса.
Ветер в Украине ожидается юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура воды в Черном и Азовском морях 23-26 градусов, в Днепре - около 24 градусов.