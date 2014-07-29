Завтра в Украине будет до +36 градусов жары

Везде будет преобладать сухая воздушная масса, лишь на западе пройдут локальные грозовые дожди.

Об этом пишет opogode.

В западной части местами ожидаются грозовые дожди. Температура воздуха ночью +15 +20, днем +25 +30 градусов, в Карпатах +21 +26 градусов.

В северных областях без осадков. Температура воздуха ночью +17 +22, днем +29 +34 градуса.

В центральных областях будет преобладать сухая погода. Температура воздуха ночью +18 +24, днем +30 +35 градусов.

На востоке ожидается сухая жаркая воздушная масса. Температура воздуха ночью +18 +24, днем +30 +36 градусов.

В южной части - солнце и жара. Температура воздуха ночью +19 +25, днем +30 +36 градусов.

В Киеве осадков не ожидается. Температура воздуха ночью +19 +21, днем +30 +32 градуса.

Ветер в Украине ожидается юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воды в Черном и Азовском морях 23-26 градусов, в Днепре - около 24 градусов.