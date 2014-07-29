На Черкасщине пророссийских беженцев решили высылать обратно

Об этом глава области заявил, отвечая на вопрос журналистов, что делать в случае аморального поведения переселенцев, которое уже несколько раз фиксировали на Черкасщине, сообщает пресс-служба ОГА.

«У нас было совещание с правоохранителями на эту тему и было согласовано решение, депортировать с территории Черкасчины переселенцев, за которыми будет обнаружено проявления ненадлежащего поведения или действий», - отметил Ткаченко.

Как сообщает местный телеканал ВИККА, на днях, переселенцы, которые сейчас находятся в Черкассах, в нетрезвом состоянии пугали детей, угрожая им, что придут русские и пооотрезают им чубы.

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"Мы будем заниматься депортацией таких переселенцев, которые имеют сепаратистские, пророссийские настроения, и являются подстрекателями, ведут себя неадекватно, - заявил Юрий Ткаченко

Справка: сейчас в Черкасской области более 1900 переселенцев. Однако интенсивность их прибывания в Черкасской области уменьшилась. Так, последние два дня в область приехало около 50 человек, тогда как ежедневное количество переселенцев было по 50-60 человек.