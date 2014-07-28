На Донетчине местный житель подорвался на мине
16:51, 28 июля 2014Общество
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В Ясиноватский ГО из Донецкого областного медицинского объединения поступило сообщение о том, что к ним с осколочным ранением задней поверхности обеих голеней госпитализирован 28-летний житель села Пески Ясиноватского района.
В Песках человек подорвался на мине / пресс-центр АТО
Об этом сообщают Новости Донбасса со ссылкой на ОСО ГУ МВД Украины в Донецкой области.
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