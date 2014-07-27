В Львовской области упал двухместный самолет
03:06, 27 июля 2014Общество
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В Львовской области упал двухместный летательный аппарат, пилот погиб.
На Львовщине упал самолет / ГСЧС
Об этом сообщается на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
«26 июля в 09:36 ч. спасателям поступило сообщение о том, что в поле вблизи г. Пустомыты произошло падение самолета», - говорится в сообщении.
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