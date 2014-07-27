В Львовской области упал двухместный самолет

Об этом сообщается на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

«26 июля в 09:36 ч. спасателям поступило сообщение о том, что в поле вблизи г. Пустомыты произошло падение самолета», - говорится в сообщении.

Читайте такжеНа Черкасщине самолет задел линию электропередач и упал в поле, пилот погиб«По прибытии на место вызова установлено, что летательный аппарат двухместный. В момент падения в салоне самолета находился только пилот, 1965 года рождения, который от полученных травм погиб на месте происшествия», - отмечает ГСЧС.