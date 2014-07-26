В Кременчуге несколько тысяч людей пришли почтить память убитого мэра

Как передает корреспондент УНИАН, горожане принесли с собой множество цветов и возложили к портрету мэра, а также зажгли поминальные лампадки и аплодисментами приветствовали запуск фонтана.

Многие жители города не сдерживали слез и выражали слова благодарности Бабаеву за "наведенный в городе порядок", за то, что "в революционные месяцы не позволил расшатать ситуацию в Кременчуге", "помогал армии во время проведения АТО на Донбассе".

Читайте такжеВ МВД пока не видят связи между преступлениями против двух мэровКременчужане также предложили переименовать сквер "Октябрьский" в сквер имени Олега Бабаева. Собравшиеся заявили, что именно мэр был инициатором модернизации сквера и фонтана, вложил в него свою душу, чуть ли не каждый день приезжал и приходил смотреть, как шла реконструкция фонтана, и постоянно настаивал на продолжении процесса ремонта сквера.

Народный депутат Юрий Шаповалов пообещал заняться подготовкой необходимых документов, взять на себя все финансовые расходы и довести инициативу горожан до логического завершения.

Как сообщал УНИАН, мэр Кременчуга был застрелен сегодня около 10.00.

По предварительным данным, он выехал из дома на автомобиле и подъехал к мусорному контейнеру на ул. Сумская, 46 , чтобы выбросить мусор. В этот момент жители домов услышали несколько хлопков, которые оказались выстрелами из огнестрельного оружия.

От полученных ранений Бабаев скончался на месте.