США поздравили ВТО с Украиной

Соединенные Штаты приветствовали решение Генерального совета Всемирной торговой организации принять в свои ряды Украину. В Вашингтоне убеждены, что вступление Украины в ВТО позволит усилить экономическое сотрудничество между двумя странами. «Вступление Украины в организацию является важной вехой на пути экономической трансформации страны, оно будет способствовать продолжению реформ и интеграции в мировые рынки», - заявил спикер Государственного департамента США Шон Маккомарк. В Вашингтоне призвали украинский парламент как можно скорее ратифицировать соглашение о вступлении в ВТО. Приветствовали будущее вступление Украины во Всемирную торговую организацию и в Германии. Председатель немецко-украинского форума Дитер Штайнеке назвал решение Генерального совета ВТО вознаграждением Украины за смелые реформы последних пятнадцати лет. Штайнеке в распространенном заявлении призывал Европейский союз безотлагательно начать с Украиной переговоры о создании зоны свободной торговли.

Немецкая волна