В Донецке похитили сотрудника уголовного розыска и его отца

Об этом УНИАН сообщили в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области.

Так, согласно оперативной сводке, похищенных увезли в неизвестном направлении на автомобиле «Тойота Ленд Круизер».

По факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.146 УК Украины (похищение человека, совершенное по предварительному сговору группой лиц или способом, опасным для жизни или здоровья потерпевшего, или такое, что сопровождалось причинением ему физических страданий, или с применением оружия). Проводится расследование.