На Харьковщине перед райвоенкоматом произошел взрыв

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, 22 июля около 5:40 в Чугуевский райотдел милиции поступило сообщение от дежурного местного комиссариата, что неподалеку от учреждения произошел взрыв неизвестного предмета, в результате чего повреждено оконное стекло в помещении.

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На место события выехала следственно-оперативная группа. Место взрыва было окружено нарядом милиции для недопущения посторонних лиц. Взрывотехники и эксперты-криминалисты провели тщательный осмотр помещения комиссариата и прилегающей к нему территории.

В результате взрыва никто не пострадал. Вещественные доказательства изъяты.

Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований. Следователи квалифицировали действия злоумышленников по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Сотрудники уголовного розыска проводят оперативно-розыскные действия по установлению лиц, причастных к совершению данного уголовного правонарушения. Окончательные причины взрыва будут установлены после завершения ряда экспертиз.