На «УНИАН-Религии» начинается проект «Православные праздники»

Каждый день в разделе сайта «Праздники» http://religions.unian.net/holidays/ будут размещаться материалы о святых, память которых чтит Православная Церковь, а также информация о церковных праздниках текущего дня.

Управляющий делами Украинской Православной Церкви, ректор Киевской духовной академии и семинарии митрополит Бориспольский и Броварской Антоний (Паканич) отметил, что подготовкой материалов займутся студенты Киевской духовной академии и семинарии.

«Cовместный проект с «УНИАН-Религии» призван возродить хотя бы часть благочестивой традиции отмечать именины. Надеемся, это позволит многим узнать основы церковного почитания святых и их житие. Конечно, невозможно повторить судьбу, жизненный путь другого человека, тем более святого, но стремиться к совершенству, стать лучше, чище - это наша задача», - подчеркнул митрополит Антоний.

«До атеистических гонений на Церковь, в народе прочно существовала традиция празднования именин: люди хорошо знали, когда у кого День Ангела, знали житие святых, чье имя носили. До революции публиковалось много буклетов о житии святых, издавались поздравительные именинные открытки», - рассказал ректор КДАиС.

Руководитель “УНИАН-Религии” Анна Горпинченко отмечает, что церковные праздники – тема, вызывающая устойчивый интерес аудитории.

“УНИАН предоставит семинаристам площадку для публикаций. В свою очередь, читатели и подписчики “УНИАН-Религии” каждый день будут узнавать о том, кого поздравлять с именинами – кто празднует день ангела в тот или иной день”, - отметила Анна Горпинченко.

*** «УНИАН-Религии» - специальный проект УНИАН о религиозной жизни Украины, о деятельности религиозных организаций, действующих в соответствии с украинским законодательством. Проект "УНИАН-Религии" не пропагандирует ту или иную религию, но стремится поддержать уверенность общества в необходимости мирного и взаимообогащающего сосуществования разных конфессий. Сайт «УНИАН-Религии» доступен на украинском и русском языках.