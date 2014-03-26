Яценюк сообщил, кому откажут в выдаче биометрического паспорта

Биометрические паспорта будут выдавать лишь тем гражданам Украины, которые не имеют паспорта Российской Федерации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк во время совместной пресс-конференции с еврокомиссаром по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефаном Фюле и еврокомиссаром по финансовым вопросам и бюджету Яношем Левандовским.

“Биометрические паспорта будут выдавать только тем (гражданам Украины), кто не имеет второго паспорта, а именно паспорта Российской Федерации”, - отметил Яценюк.

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Он подчеркнул, что “визу получит только тот гражданин Украины, который является на самом деле гражданином”.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 26 марта, Яценюк заявил, что биометрические паспорта гражданам Украины начнут выдавать уже в этом году.

"Мы планируем на протяжении этого года начать выдавать биометрические паспорта. И надеемся на то, что наши европейские партнеры после окончательного введения этих решений ускорят процесс безвизового режима между Украиной и ЕС", - сказал он.

Премьер подписал соответствующий нормативный акт, в котором утверждается форма паспорта с биометрическими данными.

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Ранее и.о. министра иностранных дел Украины Андрей Дещица прогнозирует, что Украина может получить безвизовый режим с ЕС до конца года.

«Если быть реалистами, мы можем получить безвизовый режим с ЕС до конца года. Нам нужно принять несколько законов и несколько подведомственных актов, которые предусматривают введение биометрических паспортов, контроль на границах», - отметил Дещица.