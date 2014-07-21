На Донетчине продукты в магазинах есть, но есть сложности с доставкой - ОГА
18:25, 21 июля 2014Общество
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В Донецкой области в настоящее время продукты питания в магазинах есть, однако затруднена доставка товаров между городами.
Проблемы с поставками продуктов есть в зоне АТО / УНИАН
Об этом УНИАН сообщили в департаменте экономики Донецкой облгосадминистрации.
Так, по данным райгосадминистраций и исполкомов городских советов предприятия розничной торговли в городах и районах работают в штатном режиме.
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Наблюдаются перебои с поставками продуктов питания к объектам розничной торговли там, где проводится антитеррористическая операция.
Продукты первой необходимости завозятся как централизованно, так и самостоятельно предпринимателями. Затруднена доставка товара между городами. Отмечается повышенный спрос на социально значимые товары.
Ситуация с продовольственными товарами прогнозируемая.
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