Энергоснабжение в Славянске восстановлено на 96%

Свет по-прежнему отсутствует только в отдельных домах, где были сильно повреждены кабельные сети в результате боевых действий.

Об этом сообщается на сайте ДТЭК Донецкоблэнерго.

По данным энергетиков, для того, чтобы свет появился в каждом доме города, ремонтным бригадам потребуется еще две недели.

Читайте такжеНа вокзале Славянска установили бесплатный Wi-FiТаким образом, полностью свет в городе может быть восстановлен к 4 августа.

Как сообщал УНИАН, силы украинской армии освободили Славянск от террористов 5 июля.