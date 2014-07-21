Энергоснабжение в Славянске восстановлено на 96%
16:48, 21 июля 2014Общество
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В Славянске на 96% обеспечена подача электроэнергии.
Подача электроэнергии в районы города обеспечена на 96% /УНИАН
Свет по-прежнему отсутствует только в отдельных домах, где были сильно повреждены кабельные сети в результате боевых действий.
Об этом сообщается на сайте ДТЭК Донецкоблэнерго.
По данным энергетиков, для того, чтобы свет появился в каждом доме города, ремонтным бригадам потребуется еще две недели.
Читайте такжеНа вокзале Славянска установили бесплатный Wi-FiТаким образом, полностью свет в городе может быть восстановлен к 4 августа.
Как сообщал УНИАН, силы украинской армии освободили Славянск от террористов 5 июля.
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