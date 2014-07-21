Дожди в Украине прекратятся 25 июля – Укргидрометцентр

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в понедельник сообщил журналистам заместитель директора Украинского гидрометеорологического центра Анатолий Прокопенко.

«В ближайшие 2-3 дня… местами пройдут кратковременные дожди, грозы, возможен град и шквальный ветер. А уже в конце недели погода в Украине изменится», - сказал Прокопенко.

По его словам, начиная с 25 июля и до конца месяца, в Украине будет сухая и жаркая погода. Температурный режим по прогнозу синоптика будет постепенно повышаться на 2-4 градуса.

«И в конце июля максимальная температура днем будет составлять «плюс» 26-32 градуса, а в южных областях - местами до «плюс» 36 градусов», - отметил синоптик.

Он также добавил, что в связи с повышением температуры воздуха, наивысший уровень пожароопасности на сегодняшний день наблюдается в Херсонской, Николаевской, Днепропетровской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях, а также в Крыму. В остальных регионах страны вероятность возникновения пожаров в природных экосистемах не так велика, однако с учетом того, что в ближайшее время в Украине установится более жаркая погода, синоптик прогнозирует рост пожароопасности по всей стране.