В Одессе в жилом доме произошел взрыв, есть пострадавший

Как сообщил УНИАН начальник отдела по связям с общественностью Главного управления МВД в Одесской области, по предварительным данным, в многоэтажном доме по адресу улица Варненская, 5, в полуподвальном помещении, переоборудованном под жилое, взорвался бытовой газ.Читайте такжеВ Одессе «заминировали» областной апелляционный суд

Один человек госпитализирован в тяжелом состоянии.

Сейчас на месте работают специалисты соответствующих ведомств.