В Одессе в жилом доме произошел взрыв, есть пострадавший
11:18, 21 июля 2014Общество
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В Киевском районе Одессы сегодня утром в жилом доме произошел взрыв.
Фото: Думская
Как сообщил УНИАН начальник отдела по связям с общественностью Главного управления МВД в Одесской области, по предварительным данным, в многоэтажном доме по адресу улица Варненская, 5, в полуподвальном помещении, переоборудованном под жилое, взорвался бытовой газ.Читайте такжеВ Одессе «заминировали» областной апелляционный суд
Один человек госпитализирован в тяжелом состоянии.
Сейчас на месте работают специалисты соответствующих ведомств.
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