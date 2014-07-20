В Одессе загорелся трамвай с пассажирами
22:45, 20 июля 2014Общество
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В Одессе загорелся трамвай с пассажирами.
Пассажиры успели покинуть вагон / dumskaya.net
Как сообщили УНИАН в Главном управлении ГСЧС в Одесской области, трамвай, следовавший по маршруту №3, загорелся на улице Люстдорфская дорога.
«Площадь возгорания составила 0,5 кв. м. Благо, пассажиры успели покинуть вагон», - сообщили в управлении.
По предварительным данным, возгорание спровоцировало короткое замыкание электропроводки.
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